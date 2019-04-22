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Теперь представитель КМНС Чукотки должны ловить для личных нужд в пределах установленных норм. Фото пресс-службы окружной администрации

Чукотским КМНС напомнили о нормах вылова

На Чукотке прошла встреча органов власти с общественными организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов. КМНС региона особо волнуют лимиты добычи рыбы для личных нужд.

Встреча состоялась в департаменте сельского хозяйства и продовольствия ЧАО. Население проинформировали о заявочной кампании на 2020 г., а также о лимитах на вылов для удовлетворения личных нужд КМНС.

Начальник отдела рыболовства департамента Сергей Редькин отметил, что с этого года Северо-Восточное теруправление Росрыболовство предъявляет новое требование к оформлению заявки – она должна быть индивидуальной на каждого члена семьи. Указывать в заявке несовершеннолетних, недееспособных членов семьи, как это делалось ранее, недопустимо. В СВТУ подаются заявки на тихоокеанских лососей, гольцов, азиатскую зубастую корюшку и морских млекопитающих (моржа, белуху, кольчатую нерпу (акибу), ларгу, морского зайца (лахтака) и крылатку).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации ЧАО, наиболее активно обсуждали лимиты для удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов. Эти нормы, напомним, утвердили в прошлом году для каждого муниципального образования округа. По мнению сотрудников региональной прокуратуры, лица из числа КМНС должны подавать заявки, исходя из установленных лимитов, а превышение таких объемов возможно только при наличии рыболовного участка.

Старший помощник окружного прокурора округа Максим Билык отметил, что лимиты утверждены в соответствии с Налоговым кодексом РФ: представители коренных малочисленных народов имеют право на добычу водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения, а также без уплаты сбора за пользование объектами ВБР. Однако только в объеме, установленном органом исполнительной власти региона. Лица, добывающие биоресурсы сверх лимита, являются плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Они должны получать в установленном порядке разрешение на добычу, которое предоставляется только при наличии у пользователя рыболовного участка, подчеркнул представитель прокуратуры.

Также Максим Билык рассказал о справочно-информационном сборнике, который был подготовлен управлением по делам КМНС Чукотки совместно с прокуратурой округа. Сборник, содержащий информацию по традиционному рыболовству, направят во все населенные пункты округа, подчеркнули в пресс-службе.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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