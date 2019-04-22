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К аукциону на понижение допустили еще ряд проектов под инвестквоты - по строительству рыбопромысловых судов и береговых заводов. Фото РРПК

Росрыболовство объявит новый аукцион на понижение

Специальная комиссия решила допустить к аукциону на понижение для распределения инвестквот еще ряд проектов по строительству рыбопромысловых судов и береговых заводов.

Росрыболовство опубликовало протокол комиссии, которая занимается отбором проектов для участия в программе инвестиционных квот. На этот раз подводятся итоги третьей заявочной кампании, сообщает корреспондент Fishnews.

К участию в аукционе на понижение допущены компании с 9 проектами по строительству рыбопромысловых судов под квоты добычи минтая и сельди. «Русский монарх», «Нордеко», «Приморский муссон» (их учредителями являются РРПК или компании, входящие в ее структуру) выразили готовность построить четыре крупнотоннажных судна, которые относятся к типу объектам инвестиций типа «А» (классификация, напомним, определена постановлением правительства). С судном типа «А» в программе участвует камчатский РК им. Ленина. Компании из структуры холдинга «Норебо» – «Акрос», «Блаф», «Ролиз», «Сахалин Лизинг Флот» – заявили о готовности построить четыре судна типа «В».

На Северном бассейне в торгах смогут участвовать компании «Дефа фишинг» (судно типа «И», то есть траулер-процессор длиной более 55 м) и РК «Вирма» (судно типа «К», то есть ярусолов-процессор длиной свыше 55 м). «Мурман-Карго», «Парк» и «Причал-Л» намерены реализовать проекты по строительству береговых заводов, которые относятся к типу «С» объекта инвестиций, «Кедр Плюс» – с заводом типа «Р», АТФ – с заводом типа «П».

Также комиссия отобрала проект компании «Город 415» – она сможет получить доли инвестквот без аукциона на понижение. Речь идет о заводе под квоты вылова разнорыбицы на Восточной Камчатке.

Fishnews

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