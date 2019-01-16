16 января 2019 года

За инвестквотами еще можно успеть

Третий этап заявочной кампании для получения инвестиционных квот завершается 29 января. Компаниям предлагают оставшиеся нераспределенными в 2017 г. лимиты минтая, сельди, донно-пищевых видов рыб на Дальнем Востоке, а также трески и пикши на Северном бассейне.

Стартовал третий этап 29 августа. В Росрыболовстве обратили внимание, что доли квот выделяются почти под все объекты инвестиций: крупно-, средне-, малотоннажные суда, траулеры-свежьевики, ярусоловы, перерабатывающие заводы разной мощности.

В сентябре на панельной сессии ВЭФ замруководителя федерального агентства Петр Савчук рассказал, что в результате распределения «остатков» инвестквот ведомство планирует привлечь около 40 млрд рублей дополнительных инвестиций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, после первых двух этапов заявочной кампании закреплены инвестквоты для строительства 33 судов и 22 заводов для Дальневосточного и Северного бассейнов.

Fishnews