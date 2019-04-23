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Каспийский тюлень – эндемик, изучением которого совместно занимаются Россия и Казахстан. Фото пресс-службы ВНИРО

Каспийских тюленей подсчитали с воздуха

Ученые России и Казахстана продолжат совместные исследования распределения и численности каспийского тюленя в Северном Каспии. На первом этапе работ для наблюдения за животными была задействована авиация.

В апреле завершился первый этап совместных исследований специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Казахстанского агентства прикладной экологии. Ученые собирали информацию о распределении и численности каспийского тюленя на зимних и весенних лежбищах в Северном Каспии. Программу работ по изучению этого представителя морских млекопитающих обе страны подписали в начале 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на первом этапе выполнены авианаблюдения за распределением тюленей в российской и казахстанской частях Северного Каспия. Специалисты опробовали новые технологии и методы исследований с использованием самолетов и вертолетов.

По информации института, численность каспийского тюленя подвержена значительным изменениям и зависит от многих факторов – болезней, состояния ледовых полей в местах зимовок и размножения, загрязнения акватории, обеспеченности кормом и других причин. В 1980-х гг. популяция каспийского тюленя насчитывала 500-600 тыс. штук. Но уже в начале 2000-х гг. после вспышек чумы плотоядных количество тюленей сократилось почти вдвое – примерно до 270 тыс. штук.

В последние годы данные судовых учетов каспийского тюленя, которые проводит КаспНИРХ, показывают, что этот вид стал восстанавливаться и его численность выросла до уровня 280 тыс. штук. Возможно, росту стада способствовало увеличение запасов основных объектов питания тюленей, в первую очередь килек.

Для восстановления популяции тюленя на Каспии нужно, прежде всего, не допускать загрязнения морской акватории, в том числе нефтепродуктами, бороться с браконьерством, разрабатывать методы ветеринарных наблюдений и лечения инфекционных заболеваний при появлении признаков эпизоотий, считает ведущий научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих ВНИРО Сергей Загребельный.

«В свете сокращения мест размножения и линьки тюленей на островах северной части Каспия необходимо провести дополнительные исследования и определить районы, имеющие ключевое значение для воспроизводства каспийского тюленя», – отметил он. Это позволит предложить дополнительные меры защиты и охраны для таких мест.

Ученые обеих стран намерены продолжить научное сотрудничество на основе новой долгосрочной программы совместных исследований.

Fishnews

  • Каспийский тюлень – эндемик, изучением которого совместно занимаются Россия и Казахстан. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Каспийский тюлень – эндемик, изучением которого совместно занимаются Россия и Казахстан. Фото пресс-службы ВНИРО
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