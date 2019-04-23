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Правительство рассчитывает повысить эффективность аквакультуры с помощью достижений генетики

Правительство поддержит внедрение достижений генетики в аквакультуре

Федеральную программу развития генетических технологий утвердило Правительство России. Будущие достижения генетиков предполагается использовать в том числе в аквакультуре – для улучшения пород.

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019 – 2027 гг. утверждена постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 479, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики документа указали на существенное отставание России в этом вопросе. По данным авторов программы, в 2016 г. доля биотехнологических компаний, выполняющих исследования и разработки, в общем объеме расходов на исследования и разработки составляла в США 12,31%, во Франции – 8,95%, а в РФ – 0,53%. В 2017 г. рынок технологий генетического редактирования оценивался в 3,19 млрд долларов и по прогнозам достигнет 6,28 млрд долларов к 2022 г., указано в документе. При этом ожидается, что наиболее быстрорастущими биотехнологическими рынками в ближайшие 5 лет станут страны АТР, в частности Китай и Индия.

Авторы отметили, что «в области животноводства, включая аквакультуру, перспективы развития генетических технологий связаны с созданием новых линий и пород животных, обладающих улучшенными количественными и качественными характеристиками».

Программа предусматривает создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, проводящих соответствующие исследования. Ответственный исполнитель и координатор программы – Минобрнауки России. Методическое, информационно-аналитическое и организационное сопровождение возложено на Курчатовский институт. Общий объем финансирования в 2019 – 2027 гг. утвержден в размере 127 млн рублей, из них 111 млн рублей – из федерального бюджета.

Fishnews

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