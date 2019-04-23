23 апреля 2019 года

Украинские силовики намерены нарастить активность на море

МВД Украины намерено усилить работу своих подразделений в Азовском и Черном морях и создать единую систему безопасности из пограничников, гвардейцев и полицейских. Об этом заявил замминистра Вадим Троян.

«Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача для МВД. Украина – морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желаниям страны-оккупанта», - цитирует пресс-служба МВД Украины слова Вадима Трояна.

По информации ведомства, в сентябре 2018 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турецкой Республики Ахмет Кендир договорились о совместном патрулировании Черного моря пограничниками двух стран, сообщает корреспондент Fishnews.

Fishnews