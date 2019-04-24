24 апреля 2019 года

Вопрос с работой флота КНДР остается актуальным

Проблема незаконного промысла судов Северной Кореи актуальна, для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России.

О международном сотрудничестве, которое помогает обеспечивать правопорядок в морских водах РФ, рассказал на коллегии Росрыболовства представитель управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны ПС ФСБ России Олег Волков.

Целенаправленная работа проводилась в том числе в рамках реализации межправительственных соглашений по борьбе с ННН-промыслом морских биоресурсов, сообщил он. Напомним, что Россия подписала целый ряд таких договоров с другими странами АТР.

Несмотря на осложнение международной обстановки, в целом удается поддерживать сложившийся формат сотрудничества с зарубежными партнерами, отметил Олег Волков. Затем он остановился на отдельных направлениях, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель погранслужбы обратил внимание на массовые попытки со стороны граждан Северной Кореи по незаконному рыболовству в водах России.

«При этом суда КНДР создают помехи рыболовству российских судов, в том числе в части хищения уловов и орудий добычи российских пользователей», – заявил Олег Волков. Проблема не утратит своей актуальности, полагают в пограничном ведомстве.

«В этой связи полагаем, что для решения этой проблемы одних войсковых методов будет недостаточно. Необходимо принятие совместных решительных мер межгосударственного характера», – сказал представитель ПС ФСБ России. Нужно использовать всю имеющуюся переговорную площадку, чтобы власти Северной Кореи приняли меры по соблюдению договоренности в сфере предупреждения и пресечения ННН-промысла, считают в погранслужбе.

Fishnews