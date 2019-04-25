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Цимлянское водохранилище зарыбляют на пожертвования. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Цимлянское водохранилище зарыбляют всем миром

В Цимлянское водохранилище выпустили тысячу годовиков белого толстолобика. Средства на выращивание и выпуск рыбы собрали сотрудники АзНИИРХ и Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Молодь белого толстолобика средним весом 25 грамм вырастили в научном центре аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) «Взморье» в селе Кагальник Азовского района Ростовской области. Молодь перевезли и выпустили в залив Харсеевский котлован возле хутора Овчинников Дубовского района, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Как отметила председатель профкома АзНИИРХ Ольга Зинчук, цель выпуска – оздоровление водоема. «Регулярное зарыбление молодью растительноядных рыб – белого толстолобика и белого амура – позволит уменьшить количество водных растений и водорослей в водохранилище, очистить дно, восстановить рыбопродуктивность нерестилищ и повысить рыбохозяйственную ценность Цимлы», – подчеркнула она.

В прошлом году институт, выражая озабоченность судьбой Цимлянского водохранилища, призвал коллективы, профсоюзы предприятий и организаций, неравнодушных жителей собрать пожертвования для помощи водоему. АзНИИРХ напоминает, что экологические проблемы водохранилища требуют решения, и призывает рыбоводные, рыбопромысловые предприятия последовать примеру ученых.

Цимлянское водохранилище имеет важнейшее значение для экономического развития и экологического благополучия региона. Более 60 лет оно обеспечивает жителей и предприятия прибрежных районов водой. Это и самый крупный на юге России пресноводный рыбопромысловый водоем. Среднегодовой вылов рыбы в нем составляет 10 тыс. тонн. У Цимлы немало проблем, требующих решения: заиливание дна, зарастание водными растениями нерестилищ. Интенсивное развитие сине-зеленых водорослей ухудшает рыбохозяйственные свойства водоема, качество его воды, а также негативно влияет на экосистему всего Нижнего Дона, подчеркнули в пресс-службе АзНИИРХ.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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