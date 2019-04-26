26 апреля 2019 года

Рыба в ЕАЭС получит новые стандарты

В ЕАЭС подготовят 29 межгосударственных стандартов на рыбу и рыбную продукцию. Россия – ответственный разработчик по большинству из них.

Программу разработки межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утвердила Коллегия Евразийской экономической комиссии.

В 2019 – 2022 гг. предусмотрена разработка 29 межгосударственных стандартов, в том числе 14 – на основе национальных стандартов России, шести – на основе национальных стандартов Казахстана, четырех – на основе аттестованных методик. Кроме того, предполагается пересмотреть пять межгосударственных стандартов в связи с введением обновленных стандартов ISO.

Ответственным разработчиком 17 межгосударственных стандартов определена Россия, шести – Беларусь и шести – Казахстан, рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Напомним, что техрегламент устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения.

Fishnews