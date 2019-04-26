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Чемпионат по лову корюшки «Октябрьский зубарь» уже несколько лет проводится на Камчатке. Фото пресс-службы правительства региона

Ловцам корюшки на Камчатке прописали график

Ограничения введены для снижения промысловой нагрузки на запасы корюшки в реке Большая, рассказали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Предусмотрен ставший уже традиционным запрет на добычу азиатской зубастой корюшки непосредственно в реке Большая. Кроме того, установлены ограничения на прилегающей к устью морской акватории, где находятся рыбопромысловые участки, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Меры по снижению промысловой нагрузки на запасы корюшки в реке Большая приняты по поручению, которое дал по итогам соревнований «Октябрьский зубарь-2019» губернатор Владимир Илюхин, отметили в минрыбхозе края. «В марте этого года рыбаки-любители поделились с главой Камчатского края, что их улов стал значительно меньше. Для восполнения запаса корюшки принято решение сделать проходными днями понедельник и вторник, в которые на прилегающей к устью реки Большая акватории запрещены промышленный лов, промысел коренных малочисленных народов Севера и спортивно-любительский лов с использованием сетей», – сказал и.о. министра Владимир Давыдов.

Он добавил, что по рекомендации рыбохозяйственной науки введен запрет промысла в Авачинской губе, озерах Нерпичье, Калыгирь, Большое Саранное, Вилюй, на реках Паратунка и Авача. В этих водоемах разрешается только удебный лов для рыбаков-любителей.

Ограничения предусмотрены в протоколе заседания краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Fishnews

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