26 апреля 2019 года

Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили вопрос трудовых ресурсов

Вопрос о работе граждан Северной Кореи обсуждался на встрече с Ким Чен Ыном, сообщил по итогам переговоров президент России Владимир Путин. В этой сфере, по словам главы российского государства, «есть спокойные решения».

В декабре 2017 г. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Запрещено предоставлений разрешений на работу гражданам КНДР и предусмотрено возвращение северных корейцев на родину в течение двух лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос работы в России граждан Северной Кореи обсуждался на встрече с Ким Чен Ыном, подтвердил по итогам переговоров Владимир Путин. «Да, мы говорили об этом. Здесь существуют разные варианты. Есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Ну, есть спокойные, не конфронтационные решения», – заявил президент РФ.

Он добавил, что местные власти не фиксируют никаких проблем с работниками из КНДР. «Это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные», – сказал глава российского государства.

Отметим, что одна из сфер, куда традиционно привлекались трудовые ресурсы из Северной Кореи, это переработка рыбы. Так, в Приморском крае работодатели в области рыбного хозяйства планировали привлечь на 2018 г. более 200 граждан КНДР. Большая же часть заявок приходилась на долю строительства. В итоге, однако, Минтруд России отклонил всю квоту.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына прошли во Владивостоке 25 апреля.

Fishnews