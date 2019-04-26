26 апреля 2019 года

Правоохранители работают над громким «икорным делом»

Силовики расследуют уголовное дело о незаконном обороте черной икры. Задержаны 28 подозреваемых, при обысках изъято около 120 литров икры, а также крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте.

По данным предварительного следствия участники группы закупали у браконьеров икру рыб осетровых видов, перерабатывали и расфасовывали ее в емкости с логотипами легальных производителей. После чего реализовывали в различных регионах страны, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Некоторые из задержанных ранее уже являлись фигурантами аналогичных уголовных дел. В ходе обысков на территории Москвы, Волгоградской и Московской областей изъято около 120 литров черной икры, а также деньги – 47,5 млн рублей, 39 тыс. евро, 17 тыс. долларов. Обнаружены сумки-холодильники, специализированная тара и крышки с логотипами легальных производителей, закаточные ключи, полиграфические наклейки, компьютерная техника, черновые записи и магнитные носители информации.

Следственное управление СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, в составе организованной преступной группы). Десять человек задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Fishnews