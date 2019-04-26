26 апреля 2019 года

Си Цзиньпин объявил курс на открытость рынка

Китай собирается импортировать больше конкурентоспособной сельхозпродукции, готовых товаров и услуг, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума «Один пояс, один путь».

Форум «Один пояс, один путь» стартовал в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии с программной речью.

Китай значительно увеличит импорт товаров и услуг, заявил он. Глава государства заверил в готовности Китая и дальше открывать рынок страны и приветствовать высококачественные товары со всего мира, сообщает «Синьхуа».

КНР планирует ввозить больше конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, готовых товаров и услуг из-за рубежа, подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также сообщил, что Китай готов провести переговоры и подписать высокостандартные соглашения о свободной торговле с большим числом стран мира.

Для участия в форуме в Пекин прибыл президент России Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства. На двусторонних переговорах он отметил, что по итогам 2018 г. товарооборот увеличился на 24,5% и составил рекордные 108 млрд долларов.

Fishnews