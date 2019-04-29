29 апреля 2019 года

КамчатНИРО проанализировал итоги минтаевой путины

Запасы минтая в северной части Охотского моря находятся на высоком уровне и результаты промысла только подтвердили это, заявили специалисты Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО).

Вылов – выше прошлогоднего

Общий допустимый улов минтая в Северо-Охотоморской подзоне на 2019 г. составляет 347,1 тыс. тонн, в Западно-Камчатской – 347,1 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской – 269,8 тыс. тонн. Как и раньше, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах суда работали в счет общего ОДУ – 616,9 тыс. тонн.

«С учетом конъюнктуры мировых цен на продукцию, производимую из минтая, а также пожеланий рыбопромышленников, Отраслевым советом по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве с 2016 года итоговая величина ОДУ североохотоморского минтая устанавливается меньше биологически обоснованной величины, рекомендованной отраслевой наукой, и остается примерно на одном уровне – 966 тыс. тонн», – рассказали Fishnews в КамчатНИРО.

К 10 апреля, к завершению сезона «А» путины, в рамках специализированного промысла в исключительной экономзоне РФ рыбаки добыли около 817,2 тыс. тонн – это выше показателя 2018 г. (788,2 тыс. тонн). Еще порядка 23,8 тыс. тонн (в 2018 г. – 36,6 тыс. тонн) выловлено при других видах промысла, главным образом, снюрреводном у Западной Камчатки.

В институте отметили, что в объединенных подзонах в январе-марте выловлено 524 тыс. тонн – почти на 30 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Общий вылов минтая по итогам сезона «А» составил 841,1 тыс. тонн (87,2% ОДУ), а за аналогичный период прошлого года – 824,8 тыс. т (85,3% ОДУ).

Январь

В первый месяц путины, как и в 2018 г., основной промысел минтая был сосредоточен в Камчатско-Курильской подзоне. За январе здесь выловили около 130,6 тыс. тонн (в прошлом году – 177,8 тыс. тонн). Интенсивность лова в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах была невысока (0,7 тыс. тонн и 26 тыс. тонн соответственно), минтай здесь добывали в качестве прилова на промысле сельди и других видов рыб.

В отдельные дни число судов суммарно по всем подзонам доходило до 98 единиц, в среднем – 69. В тот же период прошлого года судов было больше — до 106 единиц при среднем значении 73. Меньшим по сравнению с январем прошлого года был и средний улов на судно — 72,4 тонны против 82,9 тонны. Различался и суточный вылов всей экспедиции. Если в январе 2019 г. он в среднем составлял 5,2 тыс. тонн, то в январе 2018 г. – 6,1 тыс. тонн. В результате общий вылов минтая в северной части Охотского моря в январе 2019 г. составил 157,3 тыс. тонн против 189,3 тыс. тонн в прошлом году. Таким образом, на старте путины наметилось некоторое отставание в вылове.

Февраль

В феврале промысел в основном шел в Западно-Камчатской подзоне. За месяц здесь добыто порядка 150,2 тыс. тонн. В феврале прошлого года основной вылов минтая был отмечен в Камчатско-Курильской подзоне. Тогда в этом промысловом районе рыбаки взяли 104 тыс. тонн, в этом году – всего около 71,7 тыс. тонн.

Во всех подзонах в отдельные дни работало до 132 судов разного типа. В среднем – 109 единиц. В прошлом году флота было в среднем на 4 единицы больше. Средний вылов на судно по экспедиции был 74,7 тонны, в феврале 2018 г. – 69,7 тонны. Среднесуточный вылов судами всей экспедиции составлял 8,3 тыс. тонн и 7,9 тыс. тонн соответственно. Всего за месяц добыто 232,7 тыс. тонн, что выше показателя за тот же период прошлого года (219,9 тыс. тонн). Тем не менее с начала года общий вылов по-прежнему отставал от прошлогоднего почти на 20 тыс. тонн. Если в нынешнем году добыто 389,9 тыс. тонн, то за тот же промежуток в прошлом году – 409,2 тыс. тонн.

Март

В марте 2019 г., как и в 2018 г., основной промысел минтая осуществлялся в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. Вылов в первом промрайоне составил 207,1 тыс. тонн, во второй — 112,4 тыс. тонн. В марте прошлого года в этих подзонах было освоено 184,2 тыс. тонн и 115,6 тыс. тонн. В Камчатско-Курильской подзоне за месяц добыто всего около 33,4 тыс. тонн (в 2018 г. - 30,6 тыс. тонн). Всего промыслом минтая занималось до 144 судов, при среднем показателе 129 судов. В прошлом году работало до 154 судов при среднем значении 126 судов. Средний улов на 1 судно был выше, чем в прошлом году, и составлял 88,3 тонны (в 2018 г. – 84,7 тонны). В результате за месяц суда всей экспедиции добыли 352,9 тыс. тонн, тогда как в прошлом году – 330,4 тыс. тонн. Как и месяцем ранее, распределение флота в марте 2019 г. отличалось от прошлогоднего. Большое влияние на дислокацию флота оказывали ледовые условия.

Апрель

С 1 по 9 апреля 2019 г. в Северо-Охотоморской подзоне было добыто 98,2 тыс. тонн минтая, а в прошлом году — 84,9 тыс. тонн. В других подзонах промысел в это время запрещен.

Тенденции по суточным уловам

В целом по экспедиции суточный вылов минтая по мере увеличения числа добытчиков и выполненных промысловых операций постепенно нарастал: с 0,6 тыс. тонн в начале января до 6,6 тыс. тонн в середине месяца. Далее примерно до середины февраля он оставался примерно на одном уровне – около 5,9 тыс. тонн. Затем резко увеличился до 10,6 тыс. тонн и вплоть до конца марта оставался на высоком уровне, изменяясь в отдельные дни от 7,2 тыс. тонн до 13,4 тыс. тонн, при среднем значении 11,2 тыс. тонн. Главным образом, за счет очень высокого среднего улова на судно с 1 по 9 апреля средний вылов по экспедиции оставался на уровне 10,9 тыс. тонн.

Средний суточный вылов за путину составил 8,5 тыс. тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был ниже – 8,3 тыс. тонн.

Состояние запасов

По модельным оценкам, на начало 2019 г. общий запас минтая в северной части Охотского моря составлял порядка 9,7 млн тонн, а нерестовый – 6,4 млн тонн. Это примерно соответствует уровню 2018 г.

Как отмечают специалисты КамчатНИРО, биомасса нерестового запаса c 2001 г. растет и эта тенденция сохранится в ближайшее время. Такая же картина наблюдается и для биомассы общего запаса. Ученые связывают такую ситуацию с высокой численностью поколений 2011 и 2013 гг. Кроме того, полученные по результатам траловых съемок данные о возрастном составе уловов и возрастная структура запаса говорят о довольно высокой численности поколения 2014 г. Генерации 2015 – 2016 гг. относятся к категории средних.

Новые данные о состоянии запасов североохотоморского минтая, по результатам комплексной съемки на НИС «ТИНРО», будут получены в апреле-мае этого года. Таким образом, полученный в этом году результат вылова, с точки зрения состояния запасов, выглядит вполне закономерным и ожидаемым, отметили в институте.

Синоптическая обстановка и ледовитость

Синоптические условия, по данным ученых, в 2019 г. оказывали меньшее негативное влияние на промысловую обстановку при добыче минтая в северной части Охотского моря, чем в 2017 – 2018 гг. Тогда глубокие циклоны часто воздействовали непосредственно на акваторию Охотского моря, принося собой штормовую погоду. В 2019 г. наблюдалось относительно небольшое количество таких циклонов.

Ледовые условия в путину критического влияния на промысловую обстановку в районе Западной Камчатки не оказывали, а в Северо-Охотоморской подзоне, напротив, в некоторых районах препятствовали эффективной работе флота, особенно среднетоннажного.

Качественный состав уловов

По информации наблюдателей КамчатНИРО, в январе 2019 г. в Камчатско-Курильской подзоне — основном районе промысла в этом месяце — на специализированном траловом промысле минтая длина рыб колебалась от 23 до 71 см, а доминировали рыбы размерных групп 41–45 см (47,9%). Доля рыб длиной менее промысловой меры была невысока и в среднем составляла 3,4%.

В Западно-Камчатской подзоне в январе длина рыб варьировалась от 21 до 62 см, основа уловов – это рыбы длиной 37-42 см (50,3%). Доля молоди в среднем составляла 22,3%.

Месяцем позднее в Камчатско-Курильской подзоне размерный состав минтая в траловых уловах заметных изменений не претерпел. Основа уловов – рыбы размерных групп 42–45 см (39,8%). Прилов молоди в среднем составлял 1,1%.

В Западно-Камчатской подзоне в этом месяце размерный состав по сравнению с январем также изменился незначительно. Основу уловов составляли особи длиной 37–41 см (49,3%). Прилов молоди в отдельных тралениях достигал весьма внушительных величин (до 80%), а в среднем, был равен 27,1%. В Камчатско-Курильской подзоне размерный состав минтая по прошествии месяца практически не изменился.

В марте в Камчатско-Курильской подзоне размерный состав минтая в траловых уловах по сравнению с предыдущими месяцами несколько изменился. В уловах появилось больше молоди. Основу составляли рыбы размерных групп 38–43 см (56,4%). Прилов минтая менее промысловой меры увеличился до 8,6%.

В Западно-Камчатской подзоне в марте доминировали рыбы длиной 36–40 см (68,5%), а средний прилов молоди составил 36,3%.

Близкий размерный состав наблюдался и в Северо-Охотоморской подзоне. Доминировали рыбы длиной 36–40 см (56,6%), средний прилов рыб непромысловой длины составлял 31,9%.

В апреле в Северо-Охотоморской подзоне размерный состав минтая в уловах практически не изменился. Прилов молоди в среднем составлял 29,6%.

Размерный состав минтая в снюрреводных уловах у Западной Камчатки в январе-феврале значительных изменений не претерпевал. Основу уловов составляли рыбы длиной 41–46 см (55,6%).

Таким образом, с точки зрения качественного состава уловов минтая в северной части Охотского моря условия для промысла в некоторых районах Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон были неблагоприятными.

По мнению ученых, причина повышенного прилова минтая менее промысловой меры в этом году – наличие в пополнении промыслового запаса среднеурожайных поколений 2016-2014 гг. длиной 20–38 см, которые, очевидно, из-за гидрологических, термических особенностей этого года необычно широко были распределены в северо-восточной части Охотского моря. Кроме того, в этом году полностью вступило в промысловый запас урожайное поколение 2013 г. Некоторая часть рыб этого годового класса менее промыслового размера.

«Следует заметить, что северо-восточная часть Охотского моря является традиционным местом обитания минтая младших возрастных групп. Скопления молоди, как правило, обитают совместно с крупным минтаем, поэтому рыбы непромысловой длины всегда присутствуют в уловах. Известно также, что при появлении урожайного поколения в зимне-весенний период молодь может распространяться у кромки шельфа и на свале глубин вдоль практически всей Западной Камчатки, как это наблюдалось, например, в 2010 году, когда промысловый запас пополняли рыбы урожайных поколений 2004 – 2005 года», – обратили внимание в КамчатНИРО.

Ученые подчеркнули, что распределение молоди минтая в каждый конкретный год имеет свои особенности, которые можно установить только во время путины. В качестве подтверждения специалисты приводят ситуацию на спецпромысле минтая в путину 2019 г., когда высокий прилов молоди минтая наблюдался не только в традиционном районе — между 57 и 58-й параллелями, но и в некоторых других локальных районах.

«В целях рационального использования ресурсов североохотоморского минтая, на наш взгляд, действенной мерой регулирования должно стать оперативное закрытие районов с повышенным приловом маломерных рыб в период путины по рекомендации отраслевой науки», – заявили в КамчатНИРО.

Fishnews