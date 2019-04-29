29 апреля 2019 года

Корейская инспекция осталась довольна российским производством

Российские суда, поставляющие рыбопродукцию в Республику Корея, соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Об этом заявил глава корейской инспекции Син Донггю по итогам визита на Камчатку.

Корейская инспекция проверяла четыре рыбопромысловых судна на Камчатке. Результаты работы были озвучены на итоговом совещании, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Руководитель делегации Син Донггю отметил, что все обследованные объекты соответствуют требованиям страны-импортера, при этом высказал ряд пожеланий по улучшению производственных процессов и контроля качества продукции. Особое внимание Син Донггю обратил на совершенствование процедур производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.

Fishnews