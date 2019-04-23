23 апреля 2019 года

Инспекторы из Кореи приступили к проверке российских поставщиков

В рамках визита на Камчатку специалисты надзорных органов Республики Корея проверят четыре российских судна на соблюдение требований для экспортеров рыбопродукции.

22 апреля группа южнокорейских инспекторов приступила к проверке российских судов, имеющих право поставлять рыбопродукцию на территорию Кореи. Такие инспекции проводятся ежегодно, экспортеров оценивают на соответствие требованиям корейской стороны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в ходе визита инспекторы посетят четыре судна, стоящих в порту Петропавловска-Камчатского. По результатам проверки будет принято решение о возможности дальнейших поставок рыбопродукции на корейский рынок.

Fishnews