29 апреля 2019 года

Иваси получила героя

Звание Героя Труда получил руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов. Это первая в современной российской истории награда за особые трудовые заслуги в рыбной отрасли.

Указ о присвоении звания Героя Труда РФ сотруднику приморского предприятия «Южморрыбфлот» (ГК «Доброфлот») Сергею Антонову 26 апреля подписал президент Владимир Путин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в рыбную промышленность Дальнего Востока Сергей Антонов пришел в 1973 г., когда после окончания Азербайджанского рыбопромышленного техникума начал работать мастером добычи в управлении производственных флотилий «Дальморепродукта».

Последние 12 лет в «Южморрыбфлоте» он отвечает за все направление по разработке, модернизации, производству и обеспечению судов промвооружением и такелажем. При его непосредственном участии компания смогла приступить к добыче таких перспективных ресурсов, как скумбрия и дальневосточная сардина (иваси).

Возобновившийся в 2016 г. после многолетнего перерыва промысел поставил перед рыбаками непростую задачу. Большая часть флота оборудована тралами, но при таком способе добычи значительная часть сардины-иваси в уловах повреждалась и ее потребительская ценность падала. Предприятиям пришлось заново осваивать промысел кошельковыми неводами, менее травматичный для рыбы. В этом случае она остается целой до момента изъятия из среды обитания.

По информации Росрыболовства, Сергей Антонов успешно восстановил лов иваси кошельковым неводом на судах СТР проекта 503 и отладил промысловую схему. В августе 2016 г. дальневосточные предприятия получили первые крупные уловы, а в начале сентября партии пресервов и консервов уже поступили в продажу. В прошлом году эта технология обеспечила производство более 95% готовой продукции из дальневосточной сардины, добытой российскими рыбаками.

Fishnews