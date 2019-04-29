29 апреля 2019 года

Эндемика Каспийского моря включили в Красную книгу

В Дагестане каспийского тюленя признали сокращающимся видом и внесли в региональную Красную книгу. Его промысел запрещен.

Постановление правительства Республики Дагестан о включении морского млекопитающего в Красную книгу региона подписано 12 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства. Морзверю присвоен статус редкости «сокращающиеся в численности и/или распространении». К этой категории относят виды, которые при дальнейшем воздействии неблагоприятных факторов могут в короткие сроки попасть под угрозу исчезновения.

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень (Phoca caspica), является единственным морским млекопитающим Каспийского моря, эндемиком и самым маленьким тюленем в мире. Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил млекопитающему категорию «вымирающий вид». Ученые исследуют распределение и численность каспийского тюленя в Северном Каспии. В настоящее время, по некоторым оценкам, осталось менее 100 тыс. каспийских тюленей.

До 2018 г. включительно каспийский тюлень являлся промысловым видом. Квота на добычу устанавливалась в размере около 6 тыс. особей в год. Теперь промысел эндемика в республике запрещен.

Fishnews