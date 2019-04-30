30 апреля 2019 года

Сергей Сенников: В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Проект постановления Правительства РФ, предусматривающий запрет на выдачу промысловых разрешений нерастаможенным судам под российским флагом, нуждается в доработке, считает представитель ООО «УК Норебо» Сергей Сенников.

Предлагаемые изменения выходят за пределы поручений президента по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 21 мая 2014 г. , отметил заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. Между тем именно на поручения президента, как на основание для проекта, ссылаются разработчики.

«Поручения главы государства предполагают регулирование условий промысла для нерастаможенных судов в исключительной экономической зоне России, в то же время проект постановления предусматривает отказ для работы таких судов как в ИЭЗ РФ, так и за ее пределами», – констатировал представитель холдинга «Норебо».

Кроме того, в предлагаемых изменениях не указан период, в который купленное или отремонтированное за рубежом судно должно пройти таможенное декларирование, отметил он. По мнению Сергея Сенникова, такая неопределенность может привести к необоснованному отказу в получении или внесении изменений в промысловое разрешение и создает коррупциогенные факторы.

Еще одной причиной для доработки документа является нехватка судоремонтных мощностей в России, убежден эксперт.

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