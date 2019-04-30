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Россия традиционно представляет в Брюсселе и продукцию из красной рыбы. Фото с сайта ESG

На Seafood Expo Global обсудят перспективы латиноамериканского рынка

Участники российского стенда на выставке в Брюсселе обсудят потенциал рыбного экспорта в страны Латинской Америки и узнают о рыночных возможностях для MSC-сертифицированного лосося.

Крупнейшая отраслевая выставка Seafood Expo Global & Seafood Processing Global с 7 мая начнет работу в Брюсселе. Четвертый год подряд на выставке будет действовать национальный стенд России, организованный выставочной компанией Expo Solutions Group под эгидой Росрыболовства. В рамках деловой программы участники российской делегации смогут обсудить актуальные тенденции зарубежных рынков рыбы и морепродуктов.

Российским экспортерам стоит присмотреться к латиноамериканским странам – такой вывод сделали специалисты Fishery Strategy Consulting (FSC) на основе углубленного исследования потребительского рынка региона. FSC – первая консалтинговая компания в рыбной отрасли – является подразделением Expo Solutions Group.

По прогнозам ФАО ООН, потребление рыбы и морепродуктов в странах Латинской Америки до 2030 г. будет увеличиваться на 18% ежегодно – это самый высокий темп прироста в мире. В этих странах отмечается стабильный рост производства продукции аквакультуры – на 3,3% в год, а также растущая занятость населения в рыбной индустрии.

По расчетам аналитиков FSC, самый высокий уровень потребления рыбы и морепродуктов на душу населения наблюдается в Коста-Рике, Перу и Мексике. «На долю этих стран приходится примерно 43% абсолютного потребления рыбопродукции в Латинской Америке. Стоит заметить, что в этих государствах потребление и растет быстрее всего на континенте – на 9% ежегодно на протяжении последних четырех лет», – рассказал Fishnews бизнес-консультант FSC Левон Харатян.

Какая продукция и в каком виде наиболее интересна для латиноамериканского рынка? И с чего начать экспансию? Ответы на эти вопросы постараются найти участники круглого стола «Скрытый потенциал Латинской Америки», который состоится 8 мая на Seafood Expo Global в павильоне 11, зал 1102А.

Другая важная дискуссия – о рыночных возможностях сертифицированных компаний и путях создания прочных отношений партнеров MSC в России и европейских покупателей пройдет 7 мая в павильоне 11, зал 1124. Тема встречи, организованной MSC совместно с Expo Solutions Group, заявлена как «Сертифицированный по стандартам MSC российский лосось – растущий рынок экологически ответственных морепродуктов».

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуравыставкалососьросрыболовство
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