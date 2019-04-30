30 апреля 2019 года

Российские морепродукты готовятся к покорению Европы

В составе национального стенда России в крупнейшей в мире отраслевой выставке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2019 в Брюсселе примут участие 23 рыбопромышленные компании.

С 7 по 9 мая столица Бельгии в 27-й раз примет международную выставку морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. В этом году павильоны выставочного комплекса соберут около 2000 компаний из разных уголков мира и не менее 30 тыс. посетителей.

Российские рыбопромышленники четвертый год подряд выступят в составе объединенного национального стенда под эгидой Росрыболовства. Нынешняя делегация станет самой масштабной по количеству участников. Организатор стенда - выставочная компания Expo Solutions Group.

По традиции основу российской экспозиции общей площадью около 700 кв. м, составят рыбопромышленные предприятия из дальневосточных и северо-западных регионов России. Среди них ключевые игроки рыбного рынка и постоянные участники брюссельской выставки - «Норебо», «Антей», ФЭСТ, Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, «Русская рыбопромышленная компания», «Сириус», «Дикий улов». На Seafood Expo Global они предложат европейским покупателям продукцию глубокой степени переработки - филе красной и белой рыбы, пресервы, консервы. Группа компаний «Антей» покажет новую продуктовую линейку из сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория».

«Экспоненты представят в Брюсселе рыбопродукцию, наиболее интересную для европейского рынка. Согласно анализу нашего консалтингового подразделения Fishery Strategy Consulting в странах Европы прослеживается тренд на готовые продукты и полуфабрикаты, – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. – К тому же именно с продукцией высокой степени переработки связаны основные надежды по реализации поставленной Минсельхозом задачи увеличить экспорт рыбы и морепродуктов».

Среди новичков выставки в составе национальной экспозиции в этом году участвуют Тымлатский рыбокомбинат, Северо-Курильская база сейнерного флота, «Дефа», рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) и рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина (Архангельская область).

Помимо рыбы и морепродуктов в этом году на стенде впервые будет представлено технологическое оборудование для рыбной отрасли. Компании «Рыбтехцентр» и «Балтмехком» вместе с дистрибьюторской фирмой «Максифиш» объединятся на стенде Калининградской торгово-промышленной палаты.

Ряд мурманских компаний также выступит при содействии торгово-промышленной палаты региона. Вместе с областным Центром поддержки экспорта продукцию покажут предприятия «Баренцморепродукт», «Агама», «Вариант» и «Арктик Холдинг».

Совместно с Центром развития экспорта Приморского края на европейскую выставку впервые приедут дальневосточные предприятия, специализирующиеся на марикультуре и поставках морепродуктов, – «Камчатский меридиан», «Пасифик Силорд» и Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания.

В дни выставки на российском стенде будет организована обширная деловая программа при участии бизнеса, заинтересованного в тесном сотрудничестве с российскими поставщиками.

Fishnews