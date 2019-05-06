06 мая 2019 года

Сотрудников Нижнеобского теруправления осудили за мздоимство

Бывшие начальник отдела и инспектор Нижнеобского теруправления Росрыболовства получили по 3,5 года лишения свободы за взятку. Согласно приговору, за 200 тыс. рублей осужденные закрыли глаза на нарушение режима водоохранной зоны.

Суд квалифицировал их действия по статье 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Еще один фигурант дела – генеральный директор ООО «ЯмалЖилСтрой» – приговорен к штрафу в 12 млн рублей за дачу взятки, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следствием и судом установлено, что в конце октября 2017 г. госинспектор обнаружил на берегу реки в микрорайоне Обской причал города Лабытнанги склад щебня, принадлежащий директору «ЯмалЖилСтроя». Склад был оборудован в водоохранной зоне без согласования с теруправлением Росрыболовства. Согласно приговору, инспектор встретился с руководителем предприятия, объяснил ему последствия составления административного протокола и предложил «решить вопрос» за 200 тыс. рублей. Суд установил, что полученные от предпринимателя деньги инспектор разделил со своим руководителем – начальником отдела.

Fishnews