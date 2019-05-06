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Чукотским КМНС помогут с оформлением заявок

Власти Чукотки окажут представителям коренных малочисленных народов поддержку в подготовке и своевременной отправке заявок на вылов. В регионе надеются на скорейшее введение упрощенной формы промысловых журналов для физлиц и отмену подачи индивидуальных заявок.

На проблемы в сфере организации традиционного рыболовства вновь обратили внимание власти Чукотского автономного округа. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, представителям КМНС не выделяются объемы вылова водных биоресурсов, в том числе морских млекопитающих, из-за того, что заявка была подана по не установленной форме или с нарушением сроков.

Ранее были учтены предложения региона о том, чтобы заявку на вылов можно было заполнять от руки, а не только машинописным текстом. Кроме того, ежеквартальный отчет для КМНС заменили на ежегодный.

В регионе надеются, что в ближайшее время промысловые журналы для физлиц заменят на более упрощенную форму – лист учета. Также Чукотка рассчитывает на отмену подачи индивидуальной заявки.

По словам начальника управления по делам коренных малочисленных народов ЧАО Елены Евтюховой, ежегодно органы местного самоуправления, главы и уполномоченные населенных пунктов, а также общественные организации оказывают организационную помощь в оформлении заявок коренным жителям округа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе, для помощи в оформлении заявки можно обратиться к заместителям глав администраций по КМНС, в сельские администрации, к руководителям филиалов и представительств Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки.

Глава управления напомнила, что гражданам, желающим получить разрешение на вылов на 2020 г., необходимо подготовить и предоставить заявки до 1 сентября 2019 г.

Письма с образцами заявок на добычу морских млекопитающих (морж, белуха, кольчатая нерпа (акиба), ларга, морской заяц (лахтак), крылатка), анадромных и пресноводных видов рыб уже направлены в адрес глав муниципальных районов и городских округов. Приказ об установлении лимитов на вылов водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд на территории ЧАО разослан в населенные пункты округа.

Fishnews

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