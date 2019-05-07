07 мая 2019 года

Лосось обещает достойный результат

К вылову в 2019 г. рекомендована 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Если такой результат будет достигнут, он станет четвертым в истории промысла.

Путинный прогноз «Тихоокеанские лососи-2019» рассмотрела биологическая секция Ученого совета ТИНРО. Документ подготовил коллектив дальневосточных филиалов ВНИРО – ТИНРО, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО.

В основу прогноза легли материалы, собранные при морских экспедиционных работах в предыдущие годы, учетах на нерестилищах и при скате молоди, данные промысловой статистики и многолетних наблюдений.

Горбуша Охотского моря ставит вопросы

В 2018 г. морские исследования в Беринговом море выполняли два судна - НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор Леванидов» - с 29 сентября по 11 октября. Общую численность молоди горбуши в юго-западной части моря специалисты оценили в пределах 1 млрд экземпляров, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. Исходя из этого, возврат горбуши к северо-восточному побережью Камчатки в 2019 г. ожидается в количестве не менее 200-215 млн особей – аналогично уровню 2009 и 2011 гг. По расчетам специалистов КамчатНИРО, улов может достигнуть 180 тыс. тонн в Карагинской подзоне и еще 5 тыс. тонн – в Петропавловско-Командорской.

Траловую съемку в Охотском море проводили те же суда с 14 октября по 2 ноября. Общая численность молоди горбуши составила около 690 млн экземпляров. При таком количестве сеголеток возврат производителей горбуши в охотоморский бассейн в 2019 г. может составить 170-185 млн особей. КамчатНИРО традиционно провел работы по генетической дифференциации. Они позволили оценить возможный вылов на Западной Камчатке в объеме 51 тыс. тонн, а на Южных Курилах - в 31 тыс. тонн. Около 13,5 тыс. тонн предполагается поймать на материковом побережье моря в равных долях в границах Магаданской области и Хабаровского края. В целом по Охотскому морю вылов горбуши ожидается в объеме 105,4 тыс. тонн.

Члены Ученого совета ТИНРО отметили, что их прогноз горбушовой путины на охотоморском побережье менее оптимистичен, но информацию о зимней выживаемости и предполагаемом возврате удастся уточнить уже довольно скоро. В настоящее время в северо-западной части Тихого океана работает НИС «ТИНРО», судно скоро приступит к предпутинным траловым съемкам лососей на путях их миграций в Охотское море.

Заводская кета вносит весомый вклад

Кета держится на стабильно высоком уровне, в последние годы рыбаки взяли ее максимальные исторические уловы. Основу всех запасов этого вида лососей в Дальневосточном регионе дают заводские возвраты восточносахалинской и южнокурильской кеты, а также популяции восточно- и западнокамчатских, амурских, североохотоморских комплексов. Второстепенный вклад в уловы обеспечивают возвраты западносахалинской и анадырской кеты. Общий улов кеты ожидается на уровне 116,6 тыс. тонн.

Удачные годы для нерки

Основное место воспроизводства нерки на Камчатке – это бассейн озера Курильское. Второстепенное - озеро Паланское. На востоке полуострова основная доля нерестится в реке Камчатке, еще два центра воспроизводства находятся на севере края – в Олюторском и Карагинском заливах Карагинской подзоны. Как и с кетой, последние годы были очень урожайными для нерки, уловы были очень высоки, отметили в пресс-службе. Общий вылов нерки в 2019 г. ожидается на уровне 40,7 тыс. тонн.

Что ждать по кижучу и чавыче

Основной объем кижуча ловят на Камчатке, в меньшей степени – на североохотоморском побережье, преимущественно в границах Хабаровского края. Небольшие объемы добываются на севере Сахалина и на Северных Курилах. Общий рекомендуемый вылов составляет около 9,7 тыс. тонн.

Чавычу в промысловых объемах ловят исключительно на Камчатке, в Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах. В 2019 г. для вылова в Петропавловско-Командорской подзоне определено 370 тонн, для Карагинской – 80 тонн.

Путину обсудит ДВНПС

Всего к вылову в 2019 г. рекомендовано 460 979 тонн тихоокеанских лососей. При достижении этих цифр можно будет претендовать на четвертый результат в истории промысла. Но даже если съемки подтвердят пессимистичный сценарий, в целом подходы на бассейн смогут обеспечить хороший улов, отметили в пресс-службе ТИНРО.

В прогноз не были включены региональные стратегии промысла лососей на 2019 г., они будут изданы отдельным документом. Дополнительно организация «красной» путины будет обсуждаться на Дальневосточном научно-промысловом совете, который состоится в Петропавловске-Камчатском 15-16 мая.

Fishnews