30 апреля 2019 года

ДВНПС соберется на Камчатке

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Петропавловске-Камчатском с 15 по 16 мая. Власти, ученые, бизнес обсудят организацию лососевой путины.

Традиционно свой взгляд на состояние лососевого ресурса и возможные подходы рыбы представит отраслевая наука. Пока прогнозируется вылов 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Регионы представят на заседании ДВНПС стратегии промысла лососей на 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что практика подготовки таких документов, определяющих основные принципы регулирования добычи красной рыбы, уже была опробована в 2018 г.

Также будут обсуждаться итоги сезона «А» минтаевой путины, результаты промысла сельди в Охотском море. Напомним, что по результатам экспедиции рыбаки взяли более 841 тыс. тонн минтая – вылов превысил показатель за путину прошлого года.

Fishnews