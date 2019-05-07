07 мая 2019 года

Южная Корея поучаствует в развитии российской рыбной биржи

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» заключил соглашение о взаимодействии с Ассоциацией корейско-азиатского экономического сотрудничества. Планируется, что уже в начале июня компания из Республики Корея приобретет через электронную площадку крупную партию российской рыбопродукции.

Соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов стороны заключили на 2019 – 2023 гг. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) Сергей Лелюхин и председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) Ли Нам Ки.

ДАРД и ассоциация планируют совместно развивать аукционную торговлю на территории России, создавать специализированные международные аукционные площадки для торговли различными товарами, в том числе продукцией из водных биологических ресурсов. Также соглашение предусматривает совместную реализацию инвестпроектов по строительству комплексов для аукционной и биржевой торговли рыбо- и морепродукцией, перерабатывающих заводов. Кроме того, в планах сторон создание в РФ российско-корейских предприятий по производству перерабатывающего оборудования для судов под инвестквоты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, церемония подписания документа состоялась 7 мая в администрации Приморского края. «Мы однозначно уверены, что соглашение будет плодотворным!» – заявил Ли Нам Ки исполняющему обязанности вице-губернатора Константину Богданенко. Председатель объединения отметил, что Россия переходит на экспорт рыбопродукции через электронные площадки и ассоциация хочет подключиться к этому процессу.

Сергей Лелюхин рассказал, что в начале июня планируется заключить на электронной площадке сделку по покупке 1 тыс. тонн рыбопродукции. Ожидается, что эта первая крупная биржевая «рыбная» сделка в истории Российской Федерации откроет своеобразное «окно» на азиатский рынок, обратил внимание гендиректор ДАРД.

Он также поднял вопрос инфраструктуры, подчеркнув, что для развития биржевой торговли рыбой и морепродуктами недостаточно электронной площадки – нужны холодильные мощности, административные площади и т.д. Есть договоренность с China Development Bank о кредитовании строительства комплекса, есть проект, но возникла проблема с выбором места под строительство, сообщил Сергей Лелюхин. Константин Богданенко поставил соответствующую задачу краевому инвестиционному агентству, планируется, что предложения подготовят за месяц.

По словам Сергея Лелюхина, помимо китайских средств потребуется дополнительное финансирование, поэтому ассоциация окажет содействие в привлечении инвесторов из Республики Корея.

Fishnews