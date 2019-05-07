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В Брюсселе открылась крупнейшая отраслевая выставка Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Фото пресс-службы Росрыболовства

Российский стенд начал работу на Seafood Expo Global

В Брюсселе стартовала крупнейшая в мире отраслевая выставка Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Российские компании представили на суд европейской публики широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, включая пресервы и полуфабрикаты.

Рыбное филе, стейки, полуфабрикаты, пресервы – высококачественную продукцию, в том числе глубокой переработки и готовую к употреблению, от российских производителей увидели посетители выставки Seafood Expo Global, которая открылась в Брюсселе 7 мая.

Отечественные рыбопромышленные предприятия четвертый год подряд принимают участие в крупнейшей международной выставке в составе национального стенда под эгидой Росрыболовства. Организатор стенда - выставочная компания Expo Solutions Group.

Официальный старт работе российской экспозиции дал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. На открытии стенд посетили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин и другие представители дипмиссии.

По информации организаторов, с каждым годом на выставке растет число российских участников, представляющих не только крупный, но и средний бизнес, - в этом году это 23 компании. Площадь экспозиции по сравнению с 2018 г. выросла на 100 кв. м – до 700 кв. м.

В числе экспонентов ключевые игроки рыбного рынка - «Норебо», «Антей», ФЭСТ, Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, Русская рыбопромышленная компания, «Сириус», «Дикий улов». Они предлагают как продукцию глубокой степени переработки - филе красной и белой рыбы, пресервы и консервы, так и более традиционные виды продукции.

ГК «Антей» привезла в Европу новую продуктовую линейку из сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория». Впервые рынку предложено и мороженое филе иваси в потребительской упаковке. По словам представителя компании, этот продукт изготовили по заказу торговой сети. В числе других новинок - сардина иваси в виде мороженых тушек, потрошеных без головы.

В выставке впервые принимает участие целый ряд предприятий Дальневосточного и Северного бассейна - Тымлатский рыбокомбинат, Северо-Курильская база сейнерного флота, «Дефа», рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) и рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина (Архангельская область). А благодаря центрам поддержки экспорта Мурманской области и Приморского края продукцию в Брюсселе показали «Баренцморепродукт», «Агама», «Вариант», «Арктик Холдинг», «Камчатский меридиан», «Пасифик Силорд» и Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания.

Сектор технологического оборудования также дебютировал на российском стенде. При поддержке Калининградской торгово-промышленной палаты совместно выступили компании «Рыбтехцентр», «Балтмехком» и «Максифиш». Калининградские предприятия предлагают современные отечественные решения в области рыбопереработки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Петр Савчук подчеркнул актуальность вопроса локализации оборудования в связи с реализацией масштабной программы обновления производственной базы в отрасли.

В дни работы выставки в рамках деловой программы российского стенда запланирована встреча «Сертифицированный по стандартам MSC российский лосось - растущий рынок экологически ответственных морепродуктов» и круглый стол «Скрытый потенциал Латинской Америки», на котором будут рассмотрены вопросы развития поставок российской продукции в этот перспективный регион.

В ходе осмотра национального стенда замглавы Росрыболовства напомнил о задачах, которые стоят перед отраслью. В их числе - увеличение финансовой отдачи от зарубежных поставок российской рыбы и морепродуктов, для чего нужно увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и расширять географию экспорта.

«Судя по представленной отечественной продукции, настрою и планам наших предприятий по обновлению производственных мощностей за счет строительства новых береговых фабрик и современных судов, цель – увеличить объем внешней торговли рыбой и морепродуктами с нынешних 5,2 млрд до 8,5 млрд долларов к 2025 г. – вполне достижима», - заявил Петр Савчук.

Международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global проходит с 7 по 9 мая в Брюсселе. Столица Бельгии в 27-й раз принимает крупнейшее отраслевое мероприятие. В этом году в выставке принимают участие около 2000 компаний из разных стран.

Fishnews

  • В Брюсселе открылась крупнейшая отраслевая выставка Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Официальный старт работы российского стенда дал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Среди участников российского стенда появились новые лица. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Среди участников российского стенда появились новые лица. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Российские компании представили европейской публике широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Фото пресс-службы Росрыболовства
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