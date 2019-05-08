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Россельхознадзор объяснил расширение списка товаров для ветсертификации

С июля оформление ветеринарно-сопроводительных документов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным. Речь идет в том числе о готовой продукции из рыбы.

Напомним, что Минсельхоз внес изменения в перечень подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Также изменены перечень товаров, на которые ВСД могут оформлять уполномоченные лица предприятий – участников оборота, и перечень товаров, на которые оформлять ветеринарно-сопроводительные документы могут негосударственные ветеринарные специалисты.

«С 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Исключение составят несколько товарных позиций. На них ветеринарно-сопроводительные документы потребуются с 1 ноября 2019 г. Это категории молочной продукции.

Необходимые изменения, как отметили в Россельхознадзоре, уже внесены в систему электронной ветсертификации - ФГИС «Меркурий». Сообщается, что они «позволят обеспечить полную прослеживаемость подконтрольных товаров и повысить качество оформления электронных сопроводительных документов».

Изменение перечней в ведомстве объяснили «необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка».

Сейчас готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации – это делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории страны, обратили внимание в пресс-службе. При этом особую обеспокоенность Россельхознадзор связал с фальсификацией на молочном рынке.

Fishnews

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