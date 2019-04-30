30 апреля 2019 года

Готовой рыбе потребуется ветсертификат

Минсельхоз внес изменения в перечень товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. В список включили готовую продукцию из рыбы – однако это требование начнет действовать только с 1 июля 2019 г.

Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства от 15 апреля 2019 г. № 193. Предусматривается изменение перечня подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы.

В частности, предусматривается, что позиция ТН ВЭД 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы» входит в перечень без всяких исключений.

Сейчас, по действующей до 1 июля редакции, в список включены только подсубпозиции 1604 31 0000 («икра осетровых») и 1604 3200 («заменители икры осетровых»).

Также внесены изменения в перечень товаров, на которые ВСД могут оформлять уполномоченные лица предприятий – участников оборота, а также в перечень товаров, на которые оформлять ветеринарно-сопроводительные документы могут негосударственные ветеринарные специалисты.

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 г. Для электронной ветсертификации используется федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Меркурий».

С 1 июля 2019 г. вступят в силу законодательные требования об оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов на товары, на которые до июля 2015 г. обязательная сертификация не распространялась.

Fishnews