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Что ожидает мировой рыбный рынок

Что ожидает мировой рыбный рынок

Динамика торговли рыбой и морепродуктами скорее всего претерпит изменения в ближайшие годы. К такому выводу пришли специалисты Rabobank International.

Кто в лидерах

Мировой рынок продукции из водных биоресурсов эксперты компании оценивают в 153 млрд. долларов в 2017 г. Средний годовой прирост составил 4% в пятилетний период (2012-2017 гг.). При этом основная доля этих объемов связана с увеличением производства продукции с добавленной стоимостью, а не с выловом или аквакультурой.

Специалисты Rabobank пришли к выводу о том, что наиболее оживленная (с точки зрения стоимости) торговля рыбой и морепродуктами по-прежнему идет между Норвегией и Евросоюзом. Основную долю поставок занимают лососевые и белая рыба. На втором месте - торговый поток из Канады (в основном лососи и ракообразные), на третьем – китайский рыбный экспорт в США.

Свое видение нынешнего состояния и будущего мировой торговли дарами моря представила аналитик Rabobank Бехайен де Йонг на выставке Seafood Expo Global, в Брюсселе, сообщает корреспондент Fishnews.

По сведениям аналитика, в 2013 г. средняя цена на лосось в Норвегии составляла около 4,6 доллара за килограмм, однако она выросла до 6,91 доллара к 2018 г. Между тем увеличение производства креветки на мировом рынке привело к падению ее стоимости и росту экспорта из основных стран-производителей, особенно Индии и Эквадора. Это в целом способствовало тому, что в мире стали продавать больше ракообразных.

Каковы тенденции

В связи с ростом спроса эксперты Rabobank прогнозируют, что рыба и морепродукты останутся одним из основных компонентов мировой торговли. При этом их переработка и реэкспорт уже сейчас являются важным источником увеличения торговых объемов. Ожидается, что все более важное место будет занимать аквакультура. В последние годы именно это направление делало основной вклад в увеличение продаж дорогих ракообразных и морских видов, а также дешевых видов белой рыбы, производимых, главным образом, в Юго-Восточной Азии.

В Rabobank считают, что тренд на увеличение потребления рыбы и морепродуктов в мире сохранится и будет поддержан такими странами, как Китай, где спрос опережает предложение. Кроме того, динамика и пути поставок могут измениться в ближайшие годы из-за влияния протекционизма, неопределенности в нынешних торговых отношениях между некоторыми странами-партнерами (Brexit, торговая война между США и Китаем), развития производства на аквакультуре в разных частях света с применением новых технологий, биологических вызовов, в частности эпизоотии.

Бехайен де Йонг считает, что поставки рыбы и морепродуктов в Китай увеличатся из-за роста потребления этой продукции в целом в связи со свирепствующей в КНР эпизоотией африканской чумы свиней, а также благодаря увеличению доходов населения и росту спроса на товары премиум-класса. В то же время японский импорт ВБР продолжит сокращаться в том числе из-за сложившейся демографической ситуации. Уменьшатся и поставки на российский рынок – главной причиной стали введенные правительством санкции. Впрочем, тренд может всегда измениться вместе с улучшением отношений с внешнеторговыми партнерами, отметила эксперт.

Что в трендах

Аналитики компании подчеркивают важность ракообразных и лососевых в будущем росте общей стоимости продаж водных биоресурсов. Эксперты указывают, что в период между 2013 и 2017 гг. США, Евросоюз и Китай нарастили импорт ракообразных, а Индия, Индонезия, Вьетнам, Мексика и Эквадор смогли создать более эффективную систему поставок больших объемов этой продукции на мировой рынок. Кроме того, Чили удвоило экспорт лосося в Китай за последние четыре года. Другие производители красной рыбы, в том числе Норвегия, также нарастили поставки на все потребительские рынки.

Торговля белой рыбой - и пойманной в дикой природе, и выращенной - до сих пор занимает первое место по объемам. Один из важных компонентов - реэкспорт из Китая переработанной белой рыбы, пойманной в российских водах.

В числе важнейших изменений в последние годы - сокращение на 33% поставок белой рыбы в США (в основном тиляпии). Однако выпавшие объемы на американском рынке заместил вьетнамский пангасиус.

В то же время благодаря перуанским рыбакам в последние годы увеличились объемы поставок на мировой рынок рыбной муки и рыбьего жира. Одновременно с этим росла и их стоимость из-за увеличения спроса в таких крупных странах-производителях, как Китай.

Fishnews

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