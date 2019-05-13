13 мая 2019 года

Дипломаты хотят конкретики в планах «курильского сотрудничества»

Россия и Япония сосредоточатся на поиске бизнес-моделей совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он выступил на пресс-конференции по итогам прошедших в Москве переговоров с японским коллегой Таро Коно, сообщили Fishnews в пресс-службе российского МИД.

«Договорились сосредоточиться на конкретизации проектов сотрудничества, которые находятся на продвинутой стадии согласования, с тем, чтобы выработать соответствующие бизнес-модели, – сказал Сергей Лавров. – Цель – выйти на действительно взаимовыгодные схемы практической кооперации, которые отвечали бы интересам компаний-участниц, задачам социально-экономического развития соседних регионов – имею в виду Сахалинскую область и префектуру Хоккайдо, – а в конечном счете, чтобы все это способствовало упрочению доверия, добрососедства между нашими странами».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также сообщил о скором начале согласования юридических аспектов совместной хозяйственной деятельности. «Рабочая группа, которая была специально создана для рассмотрения юридических вопросов этой сферы сотрудничества, соберется здесь, в Москве, 20 мая», – отметил Сергей Лавров.

Напомним, в январе министр рассказал, что договоренность России и Японии о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах реализуется, но «в очень скромных и невпечатляющих размерах».

Стороны ранее прорабатывали воплощение проектов по пяти направлениям – аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов.

Fishnews