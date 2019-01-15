15 января 2019 года

Сергей Лавров скромно оценил результаты сотрудничества на Курилах

Договоренность России и Японии о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах реализуется, но «в очень скромных и невпечатляющих размерах», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В целом отношения России и Японии находятся на подъеме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. Глава российского ведомства отметил развитие в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах.

«Сейчас проходит перекрестный год России и Японии, который вызывает очень большой и живой интерес у наших граждан и у жителей японских островов. Прошло около полутысячи мероприятий, и они продолжаются», – заявил руководитель МИД.

Однако, в экономике, особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше того, что делается сейчас, высказал мнение Сергей Лавров.

Напомним, что в 2016 г. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом было отмечено, что эта работа – движение к заключению мирного договора и она не должна наносить ущерб позиции двух стран по этой проблеме.

Договоренность о совместном хозяйствовании реализуется, но в очень скоромных и невпечатляющих размерах, прокомментировал Сергей Лавров. «Намечено 5 проектов далеко не в самых прорывных областях», – сказал министр. Он сообщил, что российская сторона привлекла к этому внимание японских коллег. «Договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение», – подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны ранее прорабатывали реализацию проектов по пяти направлениям – аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов. Было проведено три японские бизнес-миссии на Курилы, последняя – в октябре 2018 г.

Fishnews