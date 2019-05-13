Минсельхоз будет согласовывать региональные особенности рыбалки
Федеральный закон о любительском рыболовстве добавил функций Минсельхозу. Ведомство будет согласовывать особенности любительской рыбалки, устанавливаемые регионами.
С 2020 г. вступает в силу федеральный закон о любительском рыболовстве. Он призван установить особенности правового регулирования отношений в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews.
По новому закону, правила любительского рыболовства, в том числе его ограничения, устанавливаются бассейновыми правилами рыболовства (как это и есть сейчас).
Однако в случаях, определенных Правительством России, особенности любительской рыбалки будут устанавливаться на уровне субъектов Федерации по согласованию с Минсельхозом.
В связи с этим в положение о Министерстве сельского хозяйства внесены изменения. За ведомством закрепляются полномочия по согласованию особенностей любительской рыбалки (в том числе ее ограничений), устанавливаемых регионами.
Также Минсельхоз должен принять порядок уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу водных биоресурсов, – по согласованию с Министерством спорта.
Изменения внесены и в положение о Росрыболовстве. За ведомством закрепили прием уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих вылов водных биоресурсов.
Изменения вступят в силу, как и закон о любительской рыбалке, с 1 января 2020 г.
Fishnews