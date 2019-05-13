13 мая 2019 года

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Стратегию возрождения культуры потребления сардины-иваси разрабатывает первая в России консалтинговая компания в сфере рыбной отрасли Fishery Strategy Consulting (FSC). Она сформирована на базе подразделения выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG).

Основной задачей Expo Solutions Group является грамотная и качественная демонстрация российской рыбной отрасли на выгодных для нее международных площадках. Следовательно, главная идея и сверхзадача деятельности выставочного оператора и его консалтинговой «дочки» FSC – способствовать развитию отрасли в сотрудничестве с регулятором и рыбаками. А будущее отечественного рыболовства связано в том числе с возобновлением масштабного промысла сардины-иваси. Такой логикой объяснил журналу «Fishnews – Новости рыболовства» участие в проекте по продвижению иваси генеральный директор ESG Иван Фетисов.

«Наши аналитики из FSC не могли не отреагировать на столь серьезное событие для российской рыбной отрасли, как возвращение через четверть века в наши моря легендарной дальневосточной сардины. Сейчас наука прогнозирует устойчивые промысловые запасы до 600 тыс. тонн в течение ближайших пяти-семи лет, а рыбаки готовы добывать и инвестировать в развитие промысла. Осталось только напомнить о знаменитом вкусе тем соотечественникам, кто еще застал советскую «сельдь иваси», и рассказать об этой полезной и вкусной рыбе тем, кто о ней узнать не успел», – подчеркнул собеседник журнала.

Вернуть культуру потребления сардины-иваси в России – цель не из простых. За 25 лет сильно изменились и отрасль, и рынок, и потребительские предпочтения. Команде FSC пришлось начать исследования рынка сардины буквально с нуля.

Компания проанализировала порядка 20 стран, у жителей которых этот вид рыбы традиционный в рационе, в том числе Марокко, Хорватию, Малайзию, Францию, Испанию, Италию, Китай и Бразилию, и выяснила интересные закономерности.

«Иваси потребляется в самых разнообразных видах, начиная от снеков и заканчивая полноценными ресторанными блюдами. Однако далеко не во всех странах высокое потребление сардины объясняется значительными объемами вылова», – поделился наблюдениями бизнес-консультант FSC Богдан Шалдугин.

По его словам, ассортиментный анализ показал, что консервы – самый распространенный вид употребления сардины во всем мире – 90-95%.

Исследуя текущую ситуацию на российском рынке, специалисты FSC выяснили, что потребление сардины в России для добывающей страны невысокое – всего 0,3 кг на душу населения в год.

«Причина такого спада очевидна – это прекращение добычи в 1990-х годах. С распадом СССР была утрачена и государственная пропаганда необходимости потребления рыбы. Сейчас у российского рыболовного флота появилась возможность пусть не повторить, но точно приблизиться к результатам и опыту советских рыбаков», – уверен бизнес-консультант Fishery Strategy Consulting Левон Харатян.

Специалисты предполагают, что на полках российских магазинов сардина-иваси успешно займет нишу в ассортиментном ряде консервов и пресервов. В виде мороженого филе эту рыбу будут покупать меньше. Прослеживается и общая потребительская тенденция к снижению объема упаковки. Самый удобный вариант для банки с рыбой – 120-140 г.

«Безусловно, на современный российский рынок нужно выводить новый продукт из иваси, а не ностальгировать по прошлому. Тем более, исходя из исследований, мы пришли к выводу, что основная потребительская аудитория сардины – люди в возрасте 25-40 лет. Этот слой населения о советской «сельди иваси» уже практически ничего не знает. В целом мы считаем, что в продвижении иваси и разработке нового продукта нужно ориентироваться в первую очередь на молодежь и стремиться охватить всю страну, а не только города-миллионники», – поделился прогнозом Богдан Шалдугин.

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