15 мая 2019 года

Охотники за кальмаром «приплыли» в колонию

В Хасанском районе Приморского края вынесен приговор троим иностранным гражданам за нелегальное пересечение границы и незаконную добычу кальмара. Рыбаки получили по два года лишения свободы.

На заседании Хасанского районного суда было установлено, что преступления совершены в июле 2018 г. Иностранцы незаконно пересекли российскую границу на мотоботе и поставили лесковые дрифтерные сети, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По ее информации, браконьеры успели поймать свыше 1,5 тыс. особей кальмара, пока не попались пограничникам.

Всех фигурантов признали виновными по трем статьям УК РФ: нелегальный вылов с применением самоходного транспортного плавающего средства, незаконное пересечение госграницы, нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Наказанием подсудимым стало реальное лишение свободы на срок от 2 лет до 2 лет 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Fishnews