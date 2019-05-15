15 мая 2019 года

В Заполярье может появиться рыбный кластер

Предприятия Мурманской области предлагают создать в регионе прибрежный рыбохозяйственный кластер. Инициативу поддержал врио губернатора Андрей Чибис, к работе подключилось профильное министерство.

Еще в 2017 г. Минсельхоз утвердил Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции. Этот документ предусматривает создание рыбного кластера в Мурманской области.

Однако без инициатив со стороны предприятий создание реального, а не «на бумаге» кластера было в принципе невозможно, обратили внимание в региональном министерстве рыбного и сельского хозяйства.

С таким предложением выступили НО «Баренцево-Беломорская ассоциация рыбохозяйственного комплекса» и АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» в городе Полярный, сообщили Fishnews в пресс-службе областного министерства.

Врио губернатора Андрей Чибис инициативу поддержал, поручив министерству рыбного и сельского хозяйства оказать все необходимое содействие.

Профильный министр Андрей Иванов провел организационное совещание с инициаторами проекта, достигнута договоренность о первых шагах по создания кластера. Сначала требуется включить причалы 10-го судоремонтного завода в перечень мест выгрузки уловов «прибрежки».

Выбор площадки для этого проекта неслучаен: перед руководством завода поставлена задача по диверсификации производства. При этом расположение, акватория и производственный потенциал предприятия как нельзя лучше подходят для создания прибрежного рыбохозяйственного кластера, считают в министерстве.

Fishnews