15 мая 2019 года

Американские рыбаки гадают о намерениях Дональда Трампа

Представители рыбной отрасли США пытаются выяснить, попало ли филе минтая, лосося, трески и пикши под последнее повышение ввозных пошлин на китайские товары.

Группа руководителей американских рыбоперерабатывающих предприятий обратилась за разъяснениями к торговому представителю США, пишет Undercurrent News. Напомним, что в рамках «торговой войны» с Китаем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился поднять пошлины до 25% на импорт товаров из КНР, за ввоз которых ранее взимали пошлину в 10%.

Филе минтая, лосося и трески первоначально было включено в перечень. Однако затем эти продукты из списка убрали усилиями лоббистов рыбной отрасли Соединенных Штатов. Причина в том, что китайская рыбопродукция нередко изготавливается из американского сырья, таким образом, введением нового сбора администрация Трампа наказала бы собственных производителей, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако в новый список торгового представителя США филе трески, минтая и лосося все-таки включены, хотя на третьей странице документа утверждается, что продукция, ранее выведенная из перечня, не будет затронута новыми тарифами. Поэтому запутавшиеся представители рыбного бизнеса и просят дать разъяснения.

Fishnews