07 мая 2019 года

Для китайской рыбы может подорожать въезд в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опять собирается увеличить тарифы на товары КНР уже к 10 мая. Это ставит под угрозу импорт широкого спектра китайской рыбо- и морепродукции в США.

О своем намерении глава государства известил Китай в свойственной ему манере – с помощью Twitter. Дональд Трамп намерен обложить пошлиной в 25% китайские товары на сумму более чем 325 млрд долларов. А также причислить к ним продукцию общей стоимостью свыше 200 млрд долларов, с которой ранее взимали 10% пошлину, пишет информагентство Nikkei Asian Review.

В новый список продукции с повышенной пошлиной может войти филе трески, минтая и лосося. Они были исключены из списка Торгового представительства США, который был опубликован в прошлом году. Теперь эти товары также могут обложить пошлиной в 25%, сообщает корреспондент Fishnews.

Между тем продолжается торговый спор между Соединенными Штатами и Евросоюзом. 17 апреля ЕС обнародовал обширный список американских продуктов, на который могут быть наложены дополнительные пошлины в связи с продолжающимся не одно десятилетие спором о субсидиях авиапроизводителям. В перечень попали в том числе живые и переработанные лобстеры, кальмары и гребешки общей стоимостью 840 млн долларов.

Fishnews