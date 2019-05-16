16 мая 2019 года

«Рыбным» инвесторам расширили ТОР

Правительство включило в территорию опережающего развития «Курилы» дополнительные земельные участки. Среди проектов, о которых заявили инвесторы, строительство рыбоперерабатывающего завода и судоремонтного комплекса.

Правительство приняло решение о расширении ТОР «Курилы» - об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что включение в границы территории опережающего развития дополнительных земельных участков позволит реализовать проекты с общим объемом инвестиций более 660 млн рублей, будет создано не менее 240 новых рабочих мест.

Это в том числе и инициативы в рыбной отрасли. По информации министерства, рыбокомбинат «Островной» предполагает строительство на острове Шикотан комплекса для всех видов ремонта корпусов судов, судовых механизмов и судового оборудования. Объем инвестиций в проект может составить 132 млн рублей. Срок реализации составит три года.

Более 300 млн рублей планирует вложить компания «Алаид» в строительство и эксплуатацию завода по переработке рыбы в Северо-Курильске. Инвестор планирует реализовать проект до 2020 г.

Постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы» председатель правительства Дмитрий Медведев подписал 23 августа 2017 г. Рыбная отрасль изначально была одним из ключевых направлений новой ТОР.

Fishnews