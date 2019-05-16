16 мая 2019 года

ВНИРО проведет исследования экосистем Арктики

В Архангельске стартовал второй этап масштабной экспедиции «Трансарктика-2019». В состав научной группы вошли представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства с программой гидробиологического мониторинга морских и прибрежных экосистем.

Второй этап экспедиции проходит на борту научно-экспедиционного судна (НЭС) «Михаил Сомов». Исследования продлятся с 15 мая по 15 июня. Организаторами экспедиции выступили Росгидромет, Российская академия наук, национальный парк «Русская Арктика», Северный (Арктический) федеральный университет и целый ряд других организаций. Наряду с представителями академической науки в состав экспедиции вошла и группа специалистов ВНИРО с собственной программой. Всего на борту «Михаила Сомова» будут работать около 60 ученых и 40 членов экипажа, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгидромета.

В рамках второго этапа экспедиции запланирована программа комплексного государственного мониторинга состояния акватории Баренцева моря. Ожидается, что исследования позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и текущем экологическом состоянии моря.

Одновременно со стартом второго этапа экспедиции завершился первый, в котором участвовало НЭС «Академик Трёшников». Всего в рамках «Трансарктики-2019» предполагается провести четыре этапа экспедиций на четырех исследовательских судах.

Fishnews