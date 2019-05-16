16 мая 2019 года

Отечественные рыбаки улучшают показатели

К 15 мая объем российского вылова достиг 1,85 млн тонн - на 0,4% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Отставание сократилось: неделю назад разрыв составлял 1,7%.

Статистику и вопросы организации промысла обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Дальневосточном бассейне добыто 1,32 млн тонн, что на 4,3% выше уровня прошлого года. На промысле минтая уловы достигли 1 млн тонн, прибавка составила 44 тыс. тонн. Объем добычи трески вырос на 16,5 тыс. тонн по сравнению с результатом на отчетную дату 2018 г., до 61 тыс. тонн. Сельди поймано 100,5 тыс. тонн (-11 тыс. тонн).

В Северном бассейне освоено 189 тыс. тонн - на 32,8% ниже уровня прошлого года. Промысел трески принес 145,64 тыс. тонн (-15 тыс. тонн), пикши - 20 тыс. тонн (-15 тыс. тонн).

В Западном бассейне отечественные суда наловили 51 тыс. тонн - почти на 10% больше, чем год назад. На промысле шпрота уловы достигли 33,45 тыс. тонн, превысив уровень 2018 г. на 3,85 тыс. тонн. Объем добычи балтийской сельди составил 15 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 28,7 тыс. тонн – на 9,6% ниже уровня прошлого года. На промысле хамсы добыто 17,6 тыс. тонн – на 4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Шпрота поймано 3,1 тыс. тонн (-0,7 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 16% к уровню прошлого года и достиг 17 тыс. тонн. На промысле крупного и мелкого частика добыто 10,8 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 240,6 тыс. тонн. Это на 12,4% больше, чем год назад.

Fishnews