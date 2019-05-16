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Ученые помогают нерестящейся рыбе выйти с маловодного участка. Скриншот с видео КаспНИРХ

Каспийской рыбе не хватит воды для нереста

Специалисты КаспНИРХ предупреждают: низкий уровень весеннего половодья в Астраханской области негативно отразится на воспроизводстве рыбных запасов, в том числе таких важных для промысла видов, как вобла, лещ и сазан.

Режим половодья, установленный в этом году, не обеспечит продолжительности залития нерестилищ, достаточной для нормального нереста полупроходных и речных видов рыб, считают в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО (КаспНИРХ).

По оценкам ученых, нынешней весной наблюдается неблагоприятное развитие ситуации с естественным воспроизводством рыб. Низкий уровень воды в Волге и ее водотоках ранней весной и теплая погода привели к тому, что вода в реке уже в конце марта потеплела до температур, при которых может начаться нерестовый ход воблы. К концу апреля к нересту были готовы и другие виды водных биоресурсов.

Однако наиболее продуктивные для воспроизводства временные нерестилища - полои - стали заливаться только 29-30 апреля, на три дня позже наступления нерестовых температур. Сотрудники лаборатории воспроизводства рыб наблюдали скопления производителей разных видов, подошедших к местам нереста, на небольших едва обводненных участках.

Специалисты отмечают, что нарушение последовательности нереста рыб, а в естественном режиме икру сначала мечет вобла, затем лещ и только после сазан, наряду с совмещением мест икрометания, «как правило, приводит к неблагоприятным явлениям межвидовой гибридизации и обострению пищевой конкуренции, особенно на ранних этапах развития».

При ожидаемом объеме половодья в 69,1 куб. км и продолжительности менее 30 суток в этом году следует ожидать быстрого спада воды с полоев, обсыхания отложенной на свежей растительности икры и гибели значительной части рыбной молоди на личиночных стадиях – у них просто не будет времени подрасти, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Ситуацию может усугубить как браконьерский вылов производителей на нерестилищах, так и усиление пресса со стороны естественных хищников. Кроме того, вынужденный нерест рыб в мелких водотоках будет нарушаться движением маломерных судов.

Нынешняя ситуация, по мнению ученых, может оказаться схожей с 2015 г., когда время обводнения нерестилищ оказалось почти на месяц короче средней продолжительности половодья в период зарегулированного стока. Подача воды в низовья Волги осуществлялась с большим опозданием по срокам и привела к нересту рыб в речной системе, в некоторых случаях – к их гибели. Эффективность воспроизводства рыб в 2015 г. была самой низкой в текущем столетии, что сказалось на пополнении запасов основных промысловых видов рыб, а затем и на уловах. Сейчас, по прогнозам института, вполне реальна угроза утраты поколения 2019 г. в запасах воблы, леща, сазана.

Fishnews

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