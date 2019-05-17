17 мая 2019 года

Минэкономразвития предложило новую версию закона о госконтроле

Проект закона о госконтроле опубликован на портале regulation.gov.ru. В сферу регулирования нового документа по-прежнему не планируется включать госконтроль за рыболовством в части морских биоресурсов.

Законопроект о государственном контроле был принят в первом чтении еще в феврале 2018 г. Однако затем решено было пересмотреть документ. Сейчас Минэкономразвития предложило новый проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» - он размещен на портале regulation.gov.ru.

Общее состояние соблюдения законодательства РФ остается на стабильно низком уровне, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. В доказательство приводятся данные о доле проверок, по итогам которых выявлены нарушения.

По данным разработчиков, расходы на контрольно-надзорную деятельность из бюджетов всех уровней в 2018 г. составили 237 млрд 393,6 млн рублей. Это денежное содержание служащих контрольно-надзорных органов, командировочные, материально-техническое обеспечение и прочие расходы.

Административная нагрузка на бизнес и задействованные ресурсы значительны, однако в РФ сохраняется высокий уровень ущерба охраняемым законом ценностям. Во многих сферах по показателям смертности, числу пострадавших, аварийности, нанесенному материальному ущербу и прочим Россия уступает ведущим странам мира в несколько раз или на порядок, говорится в сопроводительных материалах.

Предполагается, что новый закон повысит эффективность госконтроля, а административный пресс на хозяйствующие субъекты и граждан снизится.

Бизнесу по-прежнему обещают переход от «карательной» системы на профилактику нарушений, уход от «палочной системы» при оценке работы контрольно-надзорных органов, распространение дистанционного контроля, риск-ориентированного подхода.

Отмечено, что около 1/3 всех видов контроля (надзора) и почти все наиболее значимые виды контроля (надзора) полностью или частично выведены из-под действия 294-го федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«В частности, гарантии прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) не распространяются на такие формы контроля как сбор регулярной отчетности, досмотры, осмотры, рейды и т.д.», - сказано в сопроводительных материалах.

В то же время, как сообщает корреспондент Fishnews, список исключений из сферы применения предлагаемого закона о госконтроле предусматривает 24 пункта. Это в том числе федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов. Напомним, это область ведения пограничной службы.

Такое исключение вызывало вопросы у представителей рыбной отрасли, еще когда законопроект о госконтроле был принят в первом чтении.

Fishnews