04 февраля 2019 года

В правительстве хотят сделать закон о госконтроле более понятным

К осени планируется выдать новую редакцию закона о госконтроле и надзоре, сообщил вице-премьер – глава аппарата правительства Константин Чуйченко. Этот документ должен быть компактным и понятным, заявил представитель кабмина.

О реформе контрольно-надзорной деятельности вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко подробно рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Гильотина» для барьеров

На Гайдаровском форуме, проходившем в январе в Москве, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все требования для бизнеса подвергнут пересмотру – избыточные и неэффективные нормы отсекут. Власти называют такой механизм «регуляторной гильотиной».

«Гильотина» как раз предполагает, что мы создаем механизм правового регулирования – это федеральное законодательство и подзаконные акты. Когда это будет сделано, определим дату для каждого органа надзора: все старое, принятое до этой даты, отсекается, а применяются только соответствующий закон и нескольких подзаконных актов», – рассказал Константин Чуйченко.

Согласно поручению Дмитрия Медведева, проекты федеральных законов об обязательных требованиях в отдельных сферах госконтроля (надзора) должны быть внесены в Госдуму не позднее 1 февраля 2020 г.

Говоря о времени для каждого ведомства, зампред правительства – глава аппарата отметил, что сроки должны быть более или менее общие, «но у каждого органа свой объем работы, поэтому единого срока быть не может». «За основу мы взяли 1 февраля 2020 года, премьер установил, что к этому сроку должны быть разработаны нормативные акты, а федеральные законы внесены в Государственную Думу. При запуске механизма «гильотины» мы будем взаимодействовать с экспертным сообществом, с бизнесом, естественно, с профессиональными кругами», – прокомментировал вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

Как уже сообщал Fishnews, Росрыболовство также заявило о намерении вместе с рыбацкими объединениями проинвентаризировать все существующие виды контроля при осуществлении рыболовства.

Назад к закону

Правительство решило вернуться к принятию федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ. Напомним, что закон, призванный перевести систему контрольно-надзорной деятельности на новый уровень, в первом чтении был принят еще в феврале 2018 г.

Однако теперь предполагается пересмотреть документ. Закон, по словам Константина Чуйченко, должен быть «более технологичным, более понятным, не таким большим по объему, содержать новые формы контроля». Речь идет о работе в режиме мониторинга, контрольной закупки, тайного покупателя – когда минимизировано вмешательство контролеров в деятельность проверяемого, объяснил вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

«В некотором смысле мне та редакция законопроекта напоминала какой-то программный документ, учебник в области контроля и надзора. Сейчас мы хотим, чтобы этот закон приобрел юридически отточенную форму. Поэтому мы и предложили переписать и вынести на второе чтение уже другую редакцию, которая не будет содержать теоретических взглядов, а будет регулировать общественные отношения в области контроля и надзора. Эта редакция должна быть компактной, понятной, и каждая норма должна собой представлять правило поведения, которое, с одной стороны, кому-то дает права, а, с другой стороны, кому-то предписывает определенные обязанности», – рассказал представитель кабмина.

Выдать новую редакцию закона планируется уже к осени, сообщил Константин Чуйченко.

Отметим, что в январе правительство утвердило план «Трансформация делового климата». Этот документ предусматривает, что в июне 2019 г. закон о контроле и надзоре должен быть принят Госдумой, а в сентябре – рассмотрен Советом Федерации.

Реформой займется специальный департамент

Константин Чуйченко рассказал о решении создать в аппарате правительства специальный департамент, для которого совершенствование контроля и надзора будет важнейшим направлением работы.

«Часть людей в новое подразделение перейдут из департамента, который занимался «Открытым правительством». Юрий Любимов, который до этого работал в Минюсте, назначен заместителем руководителя аппарата правительства и будет, в частности, курировать вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности», – сообщил вице-премьер – глава аппарата правительства.

Fishnews