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Боганидский голец получил неофициальный титул «самой полезной в мире рыбы». Фото пресс-службы СФУ

«Самая полезная рыба» ждет своих рыбоводов

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) предлагают активно внедрять в аквакультуру боганидского гольца. Эта рыба является рекордсменом по содержанию кислот омега-3, используемых для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Перспективы товарного выращивания боганидского гольца (боганидской палии, Salvelinus boganidae) обсудили участники дискуссионного клуба в экспертном центре «Проектный офис развития Арктики», сообщает корреспондент Fishnews.

Как рассказал доктор биологических наук, проректор по науке Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, долгое время считалось, что морская рыба полезнее пресноводной, поскольку содержит больше полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 - эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Рекордсменом на протяжении почти 20 лет признавали сардину (Sardinops sagax), отметил ученый.

По словам Михаила Гладышева, ранее лидером из пресноводных видов (с большим отставанием от морских) официально была озерная форель. Но несколько лет назад специалисты СФУ решили проверить на ЭПК и ДГК арктических сибирских рыб.

В озере Собачьем в Таймырском заповеднике ученые обнаружили боганидского гольца, имеющего рекордное содержание обеих кислот. По этим показателям голец опережает даже сардину, благодаря чему получил у исследователей неофициальный титул самой полезной в мире рыбы, подчеркнул Михаил Гладышев.

Однако в заповедном озере нет возможности вести промышленную добычу этой рыбы. В то же время боганидский голец имеет все шансы стать важным объектом товарного рыбоводства, считает проректор СФУ.

«Популярная в аквакультуре розовая форель содержит в три раза меньше протектора сердечно-сосудистых заболеваний, чем боганидский голец», - подчеркнул Михаил Гладышев. По его мнению, по технологии выращивания боганидский голец - аналогичен форели и может производиться там же, где и форель. Ученый предлагает сначала заняться выращиванием уникального гольца в Енисее, в Красноярском крае, а потом распространить эту практику по всей стране.

Fishnews

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