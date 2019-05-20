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Композиция интересна и детям, и взрослым

Рыбацкая беспечность вдохновила мастера

Тему опасной зимней рыбалки обыграл в своей работе художник-поделочник из Владивостока. В «Ночь музеев» провалившийся под лед автомобиль «спасали» посетители центра современного искусства «Заря».

В Приморье рыбаки, выходящие и выезжающие на хрупкий лед всем запретам вопреки, уже давно стали своеобразной традицией. Каждый год отчаянные граждане топят несколько автомобилей, вызывая в народе злые шутки: «Зато наваги сколько наловил!» МЧС регулярно предупреждает любителей опасного хобби, в крае установили административную ответственность за такие нарушения, но угрозами штрафов рыбацкий азарт победить пока не удалось.

Тема стала настолько актуальной, что нашла отражение в творчестве одного из художников Владивостока. Хотя сам Лёха Г. называет себя не художником, а поделочником, ведь основную часть его произведений составляют ассамбляжи из выброшенных игрушек и случайных бытовых объектов. Композиция «Божественный луч» в числе других работ этого автора выставлена в центре современного искусства «Заря».

На белой плоскости, изображающей ледовое поле, сидят рыбаки, сделанные из игрушечных солдатиков. Атмосфере придают достоверности поролоновые скалы и обрывки морской травы. В центре композиции – прорубь с провалившимся в нее пластиковым джипом, которому явно может помочь только чудо.

Таким чудом и стал «божественный луч». Он изготовлен из прозрачной пластиковой трубы, закрепленной вертикально над автомобилем. Одна из главных особенностей ассамбляжа – интерактивность, подвижность: выручить машину может каждый. Если покрутить специальную рукоятку, джип начнет взмывать из ледяного пролома по «лучу» вверх, словно возносясь на небеса или в люк летающей тарелки. Другая особенность – обилие средств визуализации: с помощью тумблеров и кнопок «спасательную операцию» можно дополнительно подсветить, окутать клубами таинственного дыма, снабдить аккомпанементом «космической» музыки.

В «Ночь музеев», которая проходила во Владивостоке 18 марта, ассамбляж вызвал у посетителей «Зари» огромный интерес, сообщает корреспондент Fishnews. Автомобиль хотели выручить дети и взрослые, люди крутили ручку, запускали спецэффекты, фотографировали, снимали на видео и расспрашивали волонтеров о забавном экспонате.

«Водная» тема фигурирует и во многих других экспозициях ЦСИ. Там представлены необычные произведения, основанные на картах заливов и островов, маршрутах морских птиц, красивые фотографии-пейзажи озера Ханка и изображения обитателей прибрежья в оригинальной манере.

Fishnews

  • Композиция интересна и детям, и взрослым
  • С помощью простого механизма машину можно поднять из ледяного пролома – с подсветкой, дымком и музыкой!
  • «Божественный луч» намекает: спасти провалившуюся машину может только чудо
  • «Водная» тема фигурирует и во многих других экспозициях ЦСИ «Заря»
  • «Водная» тема фигурирует и во многих других экспозициях ЦСИ «Заря»
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    НазадМетки: владивостокнавага
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