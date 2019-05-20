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Экспозиция «Фишеринг Сервис» на Atlantic Fair в 2018 г. Фото предоставлено пресс-службой компании

«Фишеринг Сервис» представит Россию на фарерской выставке

Выставка профессионалов рыбной отрасли Atlantic Fair пройдет 21-23 мая в неофициальной рыбацкой столице Северной Атлантики – городе Клаксвике на Фарерских островах. В выставке традиционно примет участие российская компания «Фишеринг Сервис».

Atlantic Fair проводится в конце мая – в период активного промысла в районе Фарерских островов. Поэтому на выставке можно встретить профессионалов из разных стран мира, в том числекапитанов российских судов. По информации организаторов выставки, в этом году свои экспозиции представят 190 фирм из 20 стран.

«Фишеринг Сервис» – единственная компания из России, регулярно участвующая в Atlantic Fair. Компания работает на фарерском рынке почти 10 лет и принимает участие уже в третьей выставке подряд. В 2017 г. по приглашению «Фишеринг Сервис» на Atlantic Fair побывали капитаны из Мурманска и Калининграда, чьи суда находились на выгрузке в портах Фарер.

В этом году «Фишеринг Сервис» представляет на выставке как новые, так и проверенные модели тралов, зарекомендовавшие себя наилучшим образом на промысле в Северной Атлантике. А также новую конструкцию сетной части и передовой трал для промысла скумбрии и ставриды, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

В частности, это тралы сверхбольших размеров «Атлантика-2200», «Атлантика-2300» и «Атлантика-2600», используемые на судах наливного типа для промысла путассу.

Трал «Атлантика-2600» – самый большой трал, используемый в одиночном тралении. Прямо сейчас применяется как раз на фарерских судах наливного типа Fagraberg и Borgarin, которые традиционно занимают лидирующие места на промысле в своем регионе. Успех промысла им обеспечивает работа трала «Атлантика» на разреженных скоплениях рыбы.

Также «Фишеринг Сервис» представит на Atlantic Fair тралы «Атлантика-1920» и «Атлантика-2080», используемые на 20 судах. В том числе на МРКТ «Капитан Назин» и «Капитан Демиденко», РТМК-С «Арктика» и «Янтарный», демонстрирующих отличные промысловые результаты в Северной Атлантике с этими моделями.

Кроме того на экспозиции будут представлены тралы «Атлантика-1660» и «Атлантика-1790» предназначенные для промысла активных видов рыбы – скумбрии и ставриды. Новая модель «Атлантика-1790» была разработана в этом году по заказу для голландского судна Annelies Ilena, ведущего промысел ставриды в юго-восточной части Тихого океана. Модель уже продемонстрировала отличные результаты работы на высоких скоростях и при активном маневрировании.

Контакты «Фишеринг Сервис»:

office@fishering.com

www.fishering.com

Fishnews

На правах рекламы

  • Экспозиция «Фишеринг Сервис» на Atlantic Fair в 2018 г. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • При строительстве «Атлантики» используются канаты ПЭН, продлевающие срок службы и значительно снижающие сопротивление трала в воде. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • Один из тралов линейки «Атлантика». Фото предоставлено пресс-службой компании
  • Фарерское судно наливного типа Fagraberg, ведущее успешный промысел «Атлантикой-2600». Фото предоставлено пресс-службой компании
  • МРКТ «Капитан Назин», использующий «Атлантика-1660» и «Атлантика-2080». Фото предоставлено пресс-службой компании
  • Экспозиция «Фишеринг Сервис» на Atlantic Fair в 2018 г. Фото предоставлено пресс-службой компании
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