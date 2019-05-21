21 мая 2019 года

Запасы краба бэрди проверяют специалисты

Ученые проводят ловушечную съемку в тихоокеанских водах Камчатки. Основная задача месячной экспедиции – оценить состояние популяции краба-стригуна бэрди в Кроноцком и Авачинском заливах.

Работы проводят сотрудники Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) на научно-исследовательских судах «Инженер Мартынов» и «МРТК-316». Сетка станций насчитывает более 130 контрольных точек.

Сведения о популяции краба-стригуна бэрди необходимы для оценки текущего и перспективного состояния запаса, имеющего важное промысловое значение. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, этот вид в Кроноцком и Авачинском заливах не осваивали восемь лет, добычу возобновили в 2017 г.

Сейчас в связи с низким уровнем запасов бэрди у юго-западного побережья Камчатки (Камчатско-Курильская подзона) и в северо-западной части Берингова моря (Западно-Беринговоморская зона), акватория у юго-восточного побережья полуострова в пределах Петропавловско-Командорской подзоны становится основным районом добычи этого краба. Общий допустимый улов в этом районе в 2019 г. составляет 62% всего объема ОДУ в Дальневосточном бассейне. Учитывая высокую интенсивность промысла бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне в последние три года, работы по оценке состояния популяции актуальны и значимы, подчеркнули в КамчатНИРО.

На «МРТК-316» исследования проводит ведущий инженер-исследователь лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей филиала Алексей Яковлев, на «Инженере Мартынове» — старший научный сотрудник лаборатории морских промысловых рыб, к.б.н. Оксана Михайлова и ведущий научный сотрудник лаборатории здоровья гидробионтов, к.б.н. Татьяна Рязанова.

Fishnews