21 мая 2019 года

Доли инвестиционных квот определят в июне

Очередной аукцион на понижение в рамках программы инвестиционных квот планируется провести 20 июня в Москве. В процедуре примут участие как те компании, которые рассчитывают получить ресурс на Дальнем Востоке, так и те, кто заявился на доли квот для освоения на Северном бассейне.

Росрыболовство выпустило приказ о проведении аукциона на понижение по итогам третьей заявочной кампании – от 20 мая 2019 г. № 239. Торги планируется провести в столице 20 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

К участию в аукционе на понижение допущены компании с 9 проектами по строительству рыбопромысловых судов под квоты вылова минтая и сельди. «Русский монарх», «Нордеко», «Приморский муссон» (проекты «Русской рыбопромышленной компании») выразили готовность построить четыре крупнотоннажных судна, которые относятся к объектам инвестиций типа «А» (классификация, напомним, определена постановлением правительства). С судном типа «А» в программе участвует камчатский РК им. Ленина. Компании из структуры холдинга «Норебо» – «Акрос», «Блаф», «Ролиз», «Сахалин Лизинг Флот» – заявили о готовности построить четыре судна типа «В».

На Северном бассейне в торгах смогут участвовать компании «Дефа фишинг» (судно типа «И», то есть траулер-процессор длиной более 55 м) и РК «Вирма» (судно типа «К», то есть ярусолов-процессор длиной свыше 55 м). «Мурман-Карго», «Парк» и «Причал-Л» намерены реализовать проекты по строительству береговых заводов, которые относятся к типу «С» объекта инвестиций, «Кедр Плюс» (также проект РРПК) – с заводом типа «Р», АТФ – с заводом типа «П».

Проведение аукциона на понижение, напомним, регламентировано приказом Росрыболовства от 21 февраля 2017 г. № 134.

Fishnews