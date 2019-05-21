21 мая 2019 года

Для ООПТ Мурмана ищут верный баланс

При создании нацпарка «Терский берег» зонирование с различными режимами охраны позволит защищать популяцию семги и соблюсти интересы туристов и местных жителей, считают экологи.

В Мурманской области продолжается работа по созданию национального парка «Терский берег» путем преобразования заказника «Варзугский». Проектированием занимается Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF России) при поддержке правительства региона. На очередном заседании рабочей группы обсудили границы будущей природной территории.

Национальный парк призван защитить уникальное историческое и, в первую очередь, природное богатство юга Кольского полуострова. Река Варзуга, некогда считавшаяся богатейшей семужьей рекой Европы, сейчас испытывает прессинг со стороны как браконьеров, так и нерегулируемого туризма, отмечают экологи. При этом, подчеркивают разработчики проекта, важно сохранить традиционный уклад жизни на этой земле и учесть интересы всех хозяйствующих субъектов.

«Самый главный момент, который приходится учитывать – это то, что на территории живут люди. И ограничивать или ущемлять в правах местных жителей мы не должны ни в коем случае. Для нас крайне важно найти баланс: в первую очередь мы говорим о сохранении природы, в том числе о приумножении популяции семги в реке Варзуга. И при этом важно, чтобы местное население не почувствовало дополнительного обременения или проблем со стороны создаваемой охраняемой природной территории», – обратил внимание директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе фонда, помочь найти тот самый баланс должно функциональное зонирование парка, при котором на разных территориях устанавливаются различные режимы охраны. Какие-то зоны становятся полностью заповедными, практически без возможности посещения, а где-то может быть разрешен экологический туризм, рыбалка, ведение традиционного природопользования и т.д. Планируется, что зонирование, а также развитие инфраструктуры, позволит и урегулировать поток многочисленных туристов.

«Мы рассчитываем на то, что число туристов не сократится, а возрастет. Но эти туристы должны быть организованы, они должны сопровождаться. Ведь если мы говорим о сохранении семужьего стада, естественно главное зло здесь – это браконьерство, – отметил заместитель губернатора Мурманской области, председатель рабочей группы Евгений Никора. – А все организованные виды отдыха и жизнь людей никак не изменится. Но должна повыситься экологическая культура и отношение к родной земле. Наличие особо охраняемой природной территории, тем более если ты живешь у ее границы, позволяет заниматься экологическим образованием детей практически с первого класса».

Предлагаемые границы парка и схема его зонирования должны быть готовы в сентябре, а уже к концу этого года предложения по нацпарку будут представлены в Минприроды.

Fishnews